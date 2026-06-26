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«Почему не до 10»: в Госдуме не поддержали идею снизить возраст уголовной ответственности

Депутат Останина раскритиковала идею Бастрыкина о снижении возраста ответственности до 12 лет
Shutterstock/FOTODOM

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, приведя в пример Англию. Глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковала предложение главы СК — это не гуманный метод.

«Дети не должны расплачиваться за ошибки и невнимание к ним со стороны взрослых. Обеспечить безопасность взрослых за счет изоляции детей — не просто негуманно, но преступно по отношению к детям. Почему не до 10 [лет снизить возраст уголовной ответственности] или уж сразу с момента, когда ребенок научится ходить и говорить? На вопрос: «Почему наши дети оказались на улице и, не зная, чем себя занять, «развлекаются», задираясь и оскорбляя взрослых, потешаясь над слабыми?» — ответ прост: Потому что у родителей нет времени и денег, чтобы занять детей спортом и творчеством, направить летом в загородный лагерь, а государство не хочет выделить на это бюджетные средства», — ответила она.

Мошенники охотятся за детьми, склоняют их к преступлениям, добавила Останина.

«Дети становятся жертвами мошеннических схем, придуманных взрослыми. ВСУ устроили охоту на российских детей, а мы, взрослые, вместо их защиты хотим упрятать за решетку и лишить детства», — заключила она.

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) глава СК Александр Бастрыкин предложил изменить подход к воспитанию детей со стороны государства. Бастрыкин заявил, что ему «не внушает доверия та работа», которую презентуют молодежные движения. Кроме того, он предложил назначать участников СВО в школы заместителями директоров. По его словам, бывших военных нужно «шире привлекать» к воспитательной работе. Бастрыкин считает, что молодежь будет уважать ветеранов военной операции на Украине, работающих у них в школе.

Ранее член СПЧ Меркачева попросила Бастрыкина оставить детей в покое.

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