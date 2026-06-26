Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

В Орехово-Зуево пройдет спортивно-вертолетное шоу

Мастер спорта России попробует установить мировой рекорд на вертолете в Орехово-Зуево
Пресс-служба спортивно-вертолетного шоу

Масштабное спортивно-вертолетное шоу пройдет на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево 1 августа, сообщает пресс-служба мероприятия.

Гостей шоу ждет вертолетный фристайл, Кубок депутата Госдумы России по вертолетным гонкам в дисциплине Fender, подтягивания на лыже вертолета, воздушный футбол и другие зрелищные элементы.

Также мастер спорта России, обладатель Кубка мира по вертолетным гонкам Андрей Бараев попробует установить мировой рекорда Гиннесса, сняв за 3 минуты максимальное количество крышек с бутылок с помощью открывалки, закрепленной на полозе вертолета.

Попытку уже зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса, поэтому попытка установить рекорд пройдет по международному регламенту с соблюдением требований организации.

Кроме того, посетители смогут выиграть полет с Андреем Бараевым и полет с российским телеведущим, врачом и пилотом Александром Мясниковым.

Напомним, Андрей Бараев является одним из двух пилотов в России, выполняющих фристайл на вертолете Robinson R-44.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!