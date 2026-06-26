В Орехово-Зуево пройдет спортивно-вертолетное шоу

Мастер спорта России попробует установить мировой рекорд на вертолете в Орехово-Зуево

Масштабное спортивно-вертолетное шоу пройдет на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево 1 августа, сообщает пресс-служба мероприятия.

Гостей шоу ждет вертолетный фристайл, Кубок депутата Госдумы России по вертолетным гонкам в дисциплине Fender, подтягивания на лыже вертолета, воздушный футбол и другие зрелищные элементы.

Также мастер спорта России, обладатель Кубка мира по вертолетным гонкам Андрей Бараев попробует установить мировой рекорда Гиннесса, сняв за 3 минуты максимальное количество крышек с бутылок с помощью открывалки, закрепленной на полозе вертолета.

Попытку уже зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса, поэтому попытка установить рекорд пройдет по международному регламенту с соблюдением требований организации.

Кроме того, посетители смогут выиграть полет с Андреем Бараевым и полет с российским телеведущим, врачом и пилотом Александром Мясниковым.

Напомним, Андрей Бараев является одним из двух пилотов в России, выполняющих фристайл на вертолете Robinson R-44.