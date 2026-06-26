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Общество

Женщина родила ребенка среди обломков здания в Венесуэле

В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков здания после землетрясения

Женщина родила ребенка среди обломков здания в Венесуэле, пишет Firstpost.

Инцидент произошел в Каракасе, где спасатели проводили поисково-спасательную операцию среди обломков обрушившихся зданий после землетрясения. Во время работ выяснилось, что одна из женщин, оказавшаяся под завалами, начала рожать еще до того, как специалисты смогли добраться до нее.

По данным спасательных служб, ребенок появился на свет прямо под обломками. После этого спасатели оказали матери и новорожденному первую медицинскую помощь, а затем осторожно извлекли их из-под завалов.

Оба были доставлены в ближайшую больницу, где находятся под наблюдением врачей. По предварительной информации, их состояние оценивается как стабильное.

Пожарные назвали произошедшее одним из самых удивительных эпизодов поисковой операции. Несмотря на тяжелые условия и длительное пребывание под обломками, матери и ребенку удалось выжить.

Ранее сообщалось, что Starlink на месяц предоставит бесплатную связь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле.

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