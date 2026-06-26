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Сбер создал метавселенную для молодежи

Сбер ко Дню молодежи запустил розыгрыш 10 млн «Спасибо»
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Экосистема Сбера и ее партнеры к Дню молодежи запустили всероссийский проект, который объединит онлайн-активности и офлайн-программу в рамках праздничных мероприятий. Участникам предложат мини-игры с призами, образовательные и карьерные возможности, также пройдет розыгрыш призового фонда в размере 10 млн бонусов «Спасибо», сообщили в Сбере.

Первым этапом активности выступает онлайн-проект «Сохраненки». На специальном лендинге пользователям доступны три мини-игры, посвященные накопительным продуктам Сбера.

Участники смогут получить подписку «СберПрайм», скидки на бронирование отелей, промокоды на покупки в сервисах экосистемы и у партнеров, образовательные предложения, карьерные вебинары, а также консультации по финансовому планированию с использованием ИИ-помощника GigaChat.

Кроме того, при открытии накопительного счета или вклада пользователи смогут принять участие в розыгрыше призового фонда в 10 млн бонусов «Спасибо».

Проект дополняет офлайн-программа, которая стартует в рамках всероссийского Дня молодежи. Cбер выступает генеральным партнером праздника.

Центральной площадкой для торжеств станет Смоленск — молодежная столица России 2026 года. С 26 по 28 июня здесь будет работать фестивальное пространство «Мечтавселенная Сбера», где посетителям представят образовательные, карьерные и финансовые возможности для молодых людей.

Программа включает интерактивный квест о финансовых продуктах, карьерные треках, сообществе «СберСтудент», а также образовательных проектах в сфере технологий, искусственного интеллекта и программирования.

Также участники смогут пройти профориентацию, познакомиться с предложениями «Школы 21», «Нетологии», «Фоксфорда» и «Алгоритмики», воспользоваться функциями генерации изображений в GigaChat, узнать о стажировках и программах для студентов, а также зарегистрироваться на международный конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов до 25 лет.

По итогам прохождения всех активностей гости получат памятный талисман фестиваля.

Помимо Смоленска, тематические пространства Сбера откроются и в других городах проведения Дня молодежи.

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