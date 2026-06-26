В Сбере рассказали о доверии к ИИ со стороны заемщиков

Около 20% заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, обсуждают долги с ИИ-помощниками, сообщил в рамках ПМЮФ сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов, комментируя итоги исследования Сбера.

Он добавил, что еще около 20% говорят о своих долгах с близкими.

«Клиент может уточнить порядок оплаты задолженности (в среднем, в 30% случаев диалога с клиентом достигается договоренность о погашении долга), получить ответ по программе урегулирования с последующим оформлением в цифровом канале», — сказал Кузнецов.

По его словам, 33% заемщиков, которые общаются с ИИ, это люди в возрасте до 30 лет.

«Если в IV квартале 2025 года показатель готовности обсудить с ИИ вопрос долга и запросить рекомендацию составлял 16%, то уже весной 2026 года он вырос до 19%. Этот показатель ожидаемо выше у заемщиков до 30 лет (23%)», — заключил Кузнецов.