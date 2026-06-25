«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два зашифрованных сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Первое сообщение появилось в 13:01 по московскому времени и содержало кодовое слово «крюк». Второе было зафиксировано в 19:01, в эфире прозвучало слово «обезьянка».

Накануне станция передала 20 зашифрованных сообщений. Наибольшая активность пришлась на вторую половину дня. В промежутке с 12:25 до 15:44 прозвучали слова «волокита», «улусокорм», «полуостров», «поддержка», «весна». После 16:00 были зафиксированы сообщения «вурдалак», «мазание», «мракощуп», «калоед» и другие.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, радиостанция может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала в эфир семь слов.