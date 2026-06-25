МАЕР стал коммуникационным партнером Большого театра в год его 250-летия

Медиахолдинг МАЕР стал новым коммуникационным партнером Государственного академического Большого театра России. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Соглашение о партнерстве подписали в год 250-летия главного театра страны. Документ нацелен на продвижение постановок и культурных проектов в масштабах всей России.

Партнерство направлено на включение событий Большого театра в общенациональную повестку, а также перевод разговора о культуре за пределы театральных кругов и профессионального сообщества.

В МАЕР уточнили, что медиахолдинг привлечет к партнерству весь спектр своих технологических возможностей: федеральную сеть цифровых медиафасадов, индор-площадки, собственные и партнерские СМИ. Особое внимание уделят юбилейным проектам Большого театра, новым постановкам, а также артистам, режиссерам, дирижерам, художникам и педагогам.

«Большой театр – это место, где на протяжении поколений формируется культурный код России. Здесь история не хранится под стеклом, она продолжает жить на сцене. Мы хотим, чтобы жители России как можно чаще соприкасались с этой уникальной сценой. Потому что великая культура учит чувствовать, сопереживать, помнить и гордиться своей страной. А значит, помогает сохранять то, что делает нас единым народом», — отметил владелец и гендиректор МАЕР Константин Майор.

В медиахолдинге подчеркнули, что культура должна оставаться доступной тем, кто защищает страну и ее будущее. Так, в рамках сотрудничества ветераны специальной военной операции и члены их семей уже получили приглашения в Большой театр. Эта практика в сотрудничестве с Фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества будет продолжена.

В медиахолдинге считают, что культура является стратегическим ресурсом государства. В МАЕР видят свою задачу в помощи искусству звучать громче и находить новую аудиторию, а также сделать русское искусство заметным для миллионов людей.

Также в рамках партнерства запланировали запуск серии специальных мультимедийных проектов. Их посвятят истории Большого театра, его артистам и выдающимся постановкам.