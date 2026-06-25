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Общество

Названа европейская страна, потерявшая всех российских туристов

OneTwoTrip: в Ирландию нет бронирований, а Италия и Франция теряют позиции
Brown, A.G. et al (2022)/Antiquity Publications Ltd

Привычная «большая тройка» лидеров (Италия, Франция, Испания) среди европейских направлений отдыха для россиян стремительно теряет позиции, уступая место более доступным альтернативам. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Хотя Италия (19,2% всех бронирований в Европе) и Франция (16,2%) сохранили за собой первое и второе места в рейтинге, интерес к ним ощутимо упал: доля Италии сократилась на 26%, а Франции — на 24%. Еще сильнее просела Испания — спрос на нее рухнул на 44%, из-за чего она опустилась на третье место с долей 10,7%.

Интерес туристов перетянули на себя другие европейские направления. Топ-5 европейских стран по доле бронирований летом 2026 года:

  1. Италия — 19,2% (падение спроса на 26%)
  2. Франция — 16,2% (падение спроса на 24%)
  3. Испания — 10,7% (падение спроса на 44%)
  4. Венгрия — 10,3% (рост спроса в 2,2 раза)
  5. Греция — 8,1% (рост спроса в 2,8 раза)

Чемпионом по динамике стала Румыния — спрос на нее взлетел в 3,5 раза (+250%). Второе место разделили Финляндия, Монако и Дания, показав троекратный рост (+200%). На третьем месте расположилась Греция с ее впечатляющим ростом на 179%. Высокую динамику также продемонстрировали Черногория (+160%) и Венгрия (+124%).

Главным антилидером стала Ирландия: в этом сезоне бронирований там не зафиксировано. Вдвое сократился интерес к Хорватии (-50%) и Люксембургу (-50%). Из крупных и массовых направлений главным аутсайдером оказалась Испания (-44%).

В 2026 году россияне едут в Европу на более короткий срок, но выбирают значительно более дорогие отели. Средняя продолжительность европейских каникул сократилась с 5,4 до 4,8 дня. При этом средний чек за одну ночь вырос на 5,7% и составил 22 200 рублей (против 21 000 рублей летом 2025 года).

Этот рост обусловлен резким переориентированием туристов на премиум-сегмент. Спрос на отели категории 5 звезд подскочил сразу на 42%, достигнув доли в 12,2% от всех заказов. «Четверки» также укрепили позиции на 3,5% (до 38,2%). В то же время бюджетный сектор проседает: интерес к отелям 3* упал на 14% (до 24,3%), а к гостиницам 2* — на 5% (до 5,8%).

Этим летом россияне заметно реже отправляются в Европу в одиночку: доля соло-путешественников снизилась на 7% (до 39%). Зато тренд на семейные и групповые поездки бьет рекорды: доля поездок втроем увеличилась на 37,5% (до 11%), заказы на компании из 4 человек выросли на 20% (до 6%), спрос на поездки больших компаний (от 5 человек и более) и вовсе удвоился (+100%), заняв 2% рынка. Путешествия парами остались на прежнем стабильном уровне — 43% от общего числа бронирований.

Ранее в России опровергли слухи о туристическом буме в Белоруссию.

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