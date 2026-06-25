Россияне массово сдают тесты и скупают антигистаминные из-за тополиного пуха

Тополиный пух в этом году ударил по аллергикам раньше обычного — и те не успели подготовиться. Спрос на анализы в медлабораториях вырос на 37% за первую половину июня, продажи аллерготестов подскочили на 55% по сравнению с маем, а антигистаминные препараты покупают на 30% чаще, чем месяцем ранее. Такие данные получили аналитики финтех-компании ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Если в прошлые годы тополиный пух в центральных регионах появлялся ближе к середине июня, то в этом сезоне природа внесла коррективы. Уже в конце мая улицы Москвы и других крупных городов накрыло белой пеленой.

«Для миллионов аллергиков привычный график приема препаратов оказался сдвинут на две-три недели», — говорит руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Наталья Ражева.

Совпадение цветения тополей с пылением злаковых трав создало так называемый двойной удар по аллергикам. Именно этим специалисты объясняют почти 40-процентный рост оборота медицинских лабораторий в первой половине июня. Средний чек при этом практически не изменился и составил 3774 рубля.

Данные «Чек Индекса» демонстрируют выраженный тренд: число покупок аллерготестов за первую половину июня выросло на 10% относительно прошлого года, а по сравнению с маем скачок оказался куда более впечатляющим — плюс 55%. Средняя цена теста достигла 3360 рублей — на 12% выше, чем годом ранее.

Параллельно с диагностикой увеличились и продажи противоаллергенных препаратов. Число покупок антигистаминных средств выросло на 11% год к году и на 30% по сравнению с маем. Медианная цена составила 194 рубля — на 11% выше прошлогодних значений.

При этом спрос на защитные маски снизился на 11% относительно июня 2025 года, но по сравнению с маем рост составил 9%.

«В этом году тополиный пух начал активно появляться в конце мая — начале июня, что совпало с пиком концентрации пыльцы. Для многих аллергиков наступил наиболее сложный период. Это закономерно стимулировало спрос на тесты и препараты», — поясняют эксперты «Чек Индекса».

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