В России определили победителей национальной премии в области медиабизнеса

Оргкомитет национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-менеджер России» завершил один из ключевых этапов подготовки главного профессионального события отрасли — определил лауреатов 2026 года. Их имена будут объявлены 2 июля в Москве, сообщили организаторы.

В мероприятии примут участие главы ведущих медиахолдингов, издательских домов, телерадиокомпаний, digital-платформ, представители рекламной и коммуникационной индустрии, органов государственной власти, общественных организаций, а также члены жюри и попечительского совета премии, лауреаты прошлых лет и почетные гости.

Глава попечительского совета премии «Медиа-менеджер России» и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева после подведения итогов работы совета отметила, что путь каждого из лауреатов уникален.

Председатель оргкомитета премии Джемир Дегтяренко добавил, что церемония награждения станет настоящим праздником для всего медиасообщества и подарит яркие эмоции каждому участнику.

Организаторы отметили, что особую роль в развитии премии играет информационная поддержка. Благодаря ведущим федеральным и отраслевым СМИ информация о премии, ее лауреатах и ключевых событиях становится доступной широкой профессиональной аудитории. Стратегическим медиапартнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co.

Информационную поддержку премии также оказывают «Газета.Ru», и «Лента.ру».