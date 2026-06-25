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Общество

ИИ назвали каналом для коммуникации брендов с аудиторией

Анна Иванова: пользователям нужен диалог с контентом
Пресс-служба Rambler&Co

Технологии меняются так быстро, что старые подходы к коммуникации уже не работают, заявила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках трека «Где и как говорить с рынком» в Экспертном клубе НРФ.

«Приходится придумывать новые механики и честно смотреть на то, где у бренда есть реальный контакт с человеком. Пользователь больше не хочет просто читать статью или смотреть ролик, ему нужен диалог с контентом: дополнительные вопросы, контекст, помощь в принятии решений», — сказала она.

По ее словам, роль ИИ-сервисов растет.

«Когнитивная нагрузка аудитории на пике, и кампании нужно планировать так, чтобы экономить человеку время и не перегружать его, опираясь на инновационность, технологичность, доверие и эмоциональную связь», — сказала Иванова.

Она добавила, что пользователи все чаще применяют ИИ-сервисы для поиска и суммаризации информации, просмотра релевантных новостей и погоды, а также рекомендаций по покупкам.

В качестве примера Иванова привела умный мини-сервис «Калькулятор транспортного налога», чат-ботов для обучения детей безопасному поведению в сети и другие.

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