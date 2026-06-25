Восемь семей остались без жилья из-за мангала

В британском городе Базилдон восемь семей остались без жилья после крупного пожара, который, по предварительным данным, начался из-за одноразового мангала, пишет Daily Mail.

По словам местных жителей, хозяйка одного из домов приготовила бургер на одноразовом мангале, после чего занесла еду в дом. Спустя несколько минут она услышала сильный шум и обнаружила, что загорелось дерево возле забора.

Женщина попыталась самостоятельно потушить огонь с помощью ведра воды, однако к этому моменту пламя уже перекинулось на крышу дома. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился по кровлям соседних зданий.

Для ликвидации пожара были привлечены подразделения семи пожарно-спасательных станций. Несмотря на усилия спасателей, все восемь домов получили настолько серьезные повреждения, что были признаны непригодными для проживания.

Одна из пострадавших семей рассказала, что потеряла практически все имущество. Жителям разрешили ненадолго вернуться в дома, чтобы забрать уцелевшие вещи, однако, по их словам, конструкции зданий серьезно повреждены, а крыши находятся под угрозой обрушения.

Местные власти временно разместили часть пострадавших в гостиницах, однако многие семьи уже начали искать новое жилье.

Ранее крупный пожар произошел на складе замороженных продуктов в Лос-Анджелесе.