Девять из десяти россиян не нанимают мастеров без портфолио

На рынке ремонтно-строительных услуг выросла роль подтвержденного опыта исполнителей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Услуг».

Опрос 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, которые в последний год обращались к специалистам и компаниям по ремонту, строительству или благоустройству или планируют обратиться за подобными услугами в ближайшем будущем, показал, что при выборе мастера слов о профессионализме оказалось недостаточно. Так, 9 из 10 опрошенных (89%) сочли важным увидеть примеры работ. Среди тех, кто отметил важность портфолио, 15% не рассматривают исполнителей без примеров прошлых проектов.

«Когда человек ищет мастера по ремонту или строителя, ему важно еще до общения с исполнителем понять, с кем он имеет дело и какой результат сможет получить. Комплексное доверие формируют портфолио и отзывы. Они визуально подтверждают навыки и одновременно показывают реальный опыт взаимодействия с клиентами», — отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

По ее словам, портфолио как инструмент для поиска мастера стали выбирать чаще — 84% спроса в категории пришлось на объявления с примерами работ.

«Мы добавили функцию портфолио, чтобы поиск специалиста стал удобным и простым для заказчиков, а мастерам помогал наглядно показывать свои навыки и опыт. Сейчас на «Услугах» уже более 240 тыс. объявлений с примерами работ, и это помогает заказчикам выбирать надежных исполнителей», — добавила она.

Кроме того, большую роль приобрела репутация мастера — его рейтинг и отзывы клиентов. Заказчики стремятся увидеть результат работы и понять надежность специалиста. Так, 67% россиян при выборе полагались на отзывы и рейтинги. При этом прозрачная цена стала ключевым фактором для 42% опрошенных.

В компании уточнили, что запрос на прозрачность конвертируется в финансовую лояльность. Свыше половины (53%) респондентов подтвердили готовность выбрать специалиста с более высокой стоимостью при наличии качественного портфолио и понятных условий.