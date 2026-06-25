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Общество

Россиянин пытался приготовить снадобье и устроил взрыв в многоэтажке

В Амурской области мужчина остался без балкона, пытаясь приготовить лекарство
Telegram-канал «Amur Mash»

В Амурской области мужчина устроил взрыв в многоэтажке, пытаясь приготовить лечебное снадобье по народному рецепту. Об этом сообщает УМВД Комсомольска-на-Амуре.

Инцидент произошел в доме по проспекту Победы. По данным Telegram-канала Amur Mash, пожилой мужчина решил самостоятельно приготовить лекарство по рецептам народной медицины. Во время выпаривания ацетона что-то пошло не по плану, произошел взрыв. Ударной волной выбило все рамы на балконе, экспериментатора с ожогами доставили в больницу, после осмотра врачи отпустили его домой.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого петербуржец варил наполнитель для страйкбольной гранаты и устроил взрыв. В момент происшествия в квартире находилась жена мужчины, но она спала в соседней комнате и отделалась испугом.

Ранее московский подросток устроил взрыв в квартире во время опытов.

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