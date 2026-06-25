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Общество

Мужчина угрожал полицейскому заведенной бензопилой на Камчатке

На Камчатке мужчина угрожал полицейскому бензопилой
Global Look Press

На Камчатке пьяный мужчина устроил дебош в подъезде дома и напал на участкового с бензопилой. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Палана, у пьяного местного жителя возник конфликт с участковым, который пытался утихомирить дебошира. Злоумышленник схватил работающую бензопилу и начал размахивать ею, угрожая полицейскому. Хулигана удалось скрутить.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Сахалине задержали жителя Тывы, который проявлял агрессию к полицейским. Он отказался идти в камеру для задержанных, схватил одного правоохранителя за руку, а другого испинал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин подрался с эвакуаторщиком и напал с тесаком на полицейских.

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