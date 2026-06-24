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Общество

Пьяная россиянка вонзила нож в мужа, потому что он не уделял ей внимания

78.ru: в Кронштадте женщина напала с ножом на мужа
Global Look Press

В Кронштадте пьяная женщина вонзила нож в мужа из-за нехватки внимания и компьютерных игр. Об этом сообщает 78.ru.

Женщина изрядно выпила и поссорилась с мужем на лестничной площадке. В порыве гнева она ударила супруга ножом, которым перед этим чистила яблоко для ребенка. Мужчина получил ранение в живот. Нападавшая испугалась и вызвала скорую помощь.

Сначала она попыталась скрыть преступление, соврав, что на мужа напал кто-то посторонний, но затем призналась в содеянном. На суде она раскаялась и рассказала, что выпила слишком много и разозлилась на супруга из-за того, что тот не уделял ей внимания и много играл в компьютер. Суд назначил ей два года колонии.

До этого в Калининградской области 47-летний мужчина ударил соседа ножом в грудь. Причиной конфликта стала просьба пострадавшего не шуметь. Спасти россиянина медикам не удалось.

Ранее мигрант с ножом напал на людей в московском хостеле.

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