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Общество

В Москве обсудили решения для развития визуальной среды России

Ямпольская: проекты нового российского стиля перешли к практической реализации
Национальный центр «Россия»

Проекты по формированию нового российского стиля в общественном пространстве переходят от концептуальной проработки к практической реализации. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская на заседании в Национальном центре «Россия».

По словам Ямпольской, особое внимание сейчас уделяется инициативам, связанным с поддержкой русского языка, развитием образовательных проектов и созданием современной национально ориентированной среды.

Она напомнила, что 2 июня на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России была представлена работа совета и проекты, реализуемые совместно с НЦ «Россия».

«Сегодня многие из этих инициатив выходят на этап практической реализации — это проекты на основе кириллицы, работа над едиными учебниками и инициативы для детей. Важно, чтобы эти решения не оставались идеями, а становились частью повседневной среды и были понятны каждому», — отметила Ямпольская.

Глава Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова в свою очередь сообщила о продолжении работы по популяризации русского языка и подготовке новых учебников. Она также рассказала, что одобрены концепции филиалов центра еще в восьми регионах страны: в республике Саха (Якутия), Кабардино-Балкарии, Карелии, Хабаровском крае, Калининградской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областях.

Первый блок заседания был посвящен проектам для школьников и студентов. На нем была представлена концепция единой формы для участников международных образовательных и научных олимпиад. Она призвана подчеркнуть достижения российских школьников и студентов на международной арене.

В ходе заседания также были представлены инициативы по развитию общественных пространств. В частности, обсуждался проект детской площадки, выполненной в стилистике дымковской игрушки. Она откроется осенью в одном из жилых комплексов Екатеринбурга.

Отдельное внимание участники уделили проектам по созданию новых визуальных ориентиров в городской среде — инициативам «Каталог арт-объектов на основе кириллицы» и «Точки гражданской идентичности». Предполагается, что каталоги с разработанными визуальными решениями будут направлены регионам, представителям бизнеса и девелоперам для дальнейшей реализации.

Кроме того, участники рассмотрели проект «Национальная палитра России», предусматривающий создание единой системы цветовых решений, основанной на культурном и природном многообразии страны.

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