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Общество

В России расширят поддержку детских и молодежных НКО

«Единая Россия» поддержит работающие с детьми и молодежью организации
matimix/Shutterstock/FOTODOM

Государственная Дума приняла 24 июня в первом чтении разработанный партией «Единая Россия» законопроект, законодательно закрепляющий понятие некоммерческой организации, реализующей молодежную политику. Также законодательная инициатива способствует систематизации форм поддержки таких НКО на всех уровнях власти и созданию их общероссийского электронного реестра, сообщили в политической силе.

Отмечается, что после принятия законопроекта в регионах России появятся гранты и субсидии для работающих с молодежью и детьми НКО, а инфраструктура спорта, культуры и образования станет доступнее.

Документ вносит изменения в два федеральных закона — «О молодежной политике в Российской Федерации» и «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».

«Мы формируем систему поддержки общественных объединений, ассоциаций и некоммерческих организаций, которые работают с детьми и молодежью. Сегодня такие организации дополняют классические институты воспитания: школу, колледж, университет, семью. Ребенок, молодой человек получает опыт, знания и навыки наставника, участвуя в волонтерских, спортивных, творческих и культурных проектах. Именно там формируются наши традиционные духовно-нравственные ценности», — отметил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, работающих с детьми и молодежью НКО в России десятки тысяч, но до этого момента конкретные меры их поддержки в федеральном законодательстве прописаны не были.

Потребности данных организаций были выявлены в рамках подготовки законопроекта на общественных слушаниях «Единой России», прошедших в 61 регионе. В них приняли участие представители НКО, общественности и родительского сообщества.

Слушания продемонстрировали высокий запрос на полезный и бесплатный досуг и неравное его распределение: 18% молодых людей признаются, что рядом с домом нет мест для полезного досуга, еще 21% — что он только платный. Особенно остро проблема стоит в сельской местности.

Законопроект, как отмечается, восполнит этот дефицит и расширит перечень организаций, которые смогут получить право на господдержку.

Общероссийский электронный реестр некоммерческих организаций будет вести Росмолодежь при участии профильных федеральных органов и региональных властей.

Также законопроект позволит предусмотреть в круглогодичных молодежных образовательных центрах квоты для специалистов организаций, работающих с детьми и молодыми людьми.

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