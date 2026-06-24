Ломбарды перестали быть антикризисной мерой для россиян

Россияне все чаще используют ювелирку как инструмент краткосрочного финансирования

Ломбарды в России постепенно теряют имидж «последней инстанции» для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. Около 90% клиентов выкупают заложенные украшения после погашения займа, а доля повторных обращений достигла 69%. Такие данные получены из анализа сети SUNLIGHT, с ними ознакомилась «Газета.Ru».

В первом квартале 2026 года клиентский поток вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад обеспечивают постоянные клиенты: их число увеличилось на 16,4%, а доля в базе выросла с 66 до 69%.

Уровень возврата залогов остается стабильно высоким. В 2025 году клиенты выкупили около 90% заложенных изделий. В первом квартале 2026 года показатель составил 89% против 83% годом ранее — рост на 6 процентных пунктов.

По итогам 2025 года количество выданных займов увеличилось на 56% по сравнению с 2024 годом. На одного клиента приходится в среднем 4,1 займа против 3,9 годом ранее. Средний размер займа вырос с 45 тыс. до 58 тыс. рублей (+29%), а средний срок пользования — с 40 до 44 дней.

По данным Банка России, в 2025 году количество ломбардных займов в стране выросло на 13%.

Полученные данные указывают на постепенное изменение модели поведения клиентов. Ломбард все чаще используется не как разовая антикризисная мера, а как регулярный инструмент краткосрочного финансирования под залог ювелирных изделий.

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