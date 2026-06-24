Карусель с детьми сломалась на высоте в парке Новокузнецка

В Новокузнецке во время катания сломался аттракцион с детьми

В Новокузнецке во время катания на аттракционе в парке Гагарина произошел сбой, кабинки с детьми начали раскачиваться на большой высоте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кемерово № 1».

После запуска карусели кабинки начали неуправляемо раскачиваться и опускаться. На аттракционе в этот момент находились дети. Пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Readovka, в апреле прошлого года на этом же аттракционе уже происходил сбой во время работы. Тогда кабинки с людьми внутри тоже начали раскачиваться. Сотрудники успели быстро остановить карусель. Позже в парке сообщили, что причиной стал скачок напряжения.

До этого в Омске женщина пострадала во время поездки на колесе обозрения. Посетительница упала, получив повреждения в виде перелома ребер, и длительное время находилась на лечении. Октябрьский районный суд постановил взыскать с владельца аттракциона 101 тыс. рублей в пользу истицы.

Ранее ребенок упал с движущегося аттракциона в водопад в Диснейленде.