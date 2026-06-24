В регионах России провели мероприятия в честь Международного дня вожатого

В регионах России 24 июня провели различные мероприятия в честь Международного дня вожатого, сообщает пресс-служба Росдетцентра.

В детских центрах, региональных и пришкольных лагерях прошли флешмобы, мастер-классы и лекции.

«Вожатый – слово исконно русское, от глагола «водить». И это неслучайно, ведь вы – проводники, которые указывают детям верный путь и прививают настоящие ценности: трудолюбие и справедливость, взаимопомощь и милосердие. Вы учите ребят дружить, работать в команде и наполняете положительными эмоциями», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Главным событием мероприятий стал тематический день «Министерство летних дел», в рамках которого в лагерях участников смены познакомили с деятельностью вожатых.

«Сегодня профессия вожатого становится все более уважаемой и желанной. Формируется единая система подготовки вожатых, проходят конкурсы «Лига вожатых» и «Лучший вожатый России» – для тех, кто хочет расти и развиваться», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также для ребят провели вожатские диктанты, квизы, игры, спортивные соревнования и вечерние концерты.

«Вожатское сообщество сегодня является одной из ключевых опор системы воспитания и организации детского отдыха в России. Задача Росдетцентра – создавать условия для подготовки и поддержки квалифицированных кадров, предоставлять им возможности для обучения, обмена опытом и профессионального роста», — рассказал директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

Также в рамках мероприятий подвели итоги заявочного этапа второго Всероссийского конкурса «Лучший вожатый России».

Напомним, Всероссийский проект «Лига вожатых» был запущен Росдетцентром. Сегодня проект объединяет более 68 000 специалистов со всей страны.