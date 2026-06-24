Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Раскрыт тайный смысл вопроса о кличке питомца на форумах и сайтах знакомств

Аналитик Зыков: вопрос от незнакомца о кличке питомца имеет скрытый смысл
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Если на сайте знакомств или другом ресурсе кто-то спрашивает кличку питомца, то это может быть мошенник, который хочет подобрать пароль к аккаунту пользователя. Об этом в беседе с RT предупредил главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Он напомнил, что среди россиян использование клички домашнего животного при создании пароля – это обычная практика. Так, недавнее исследование информационно-аналитического издания «Рунет» подтвердило, что такие пароли используют 12% россиян. Еще 13% брали имя родственника, а 11% — важную дату. Как правило, эти данные пользователи объединяют с какими-то цифрами.

«Может быть имя питомца плюс цифры, например, Barsik555, или Rex2020», — привел пример Зыков. — Поэтому лучше избегать использования одного и того же пароля на разных сайтах, а по возможности включать второй фактор».

Он призвал никогда не сообщать клички питомцев незнакомым людям, а также не называть имен братьев, сестер и прочих членов семьи. Кроме того, аналитик предупредил, что часто россияне используют очень легкие пароли для запоминания – например, цифры от 1 до 5 или такие, как qwerty, password — это также может быть опасно, заключил эксперт.

Напомним, любое устройство, которое принимает команды из интернета и взаимодействует с сетью, включая умные гаджеты, может стать точкой входа для злоумышленника, если защита слабая. Как сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, большинство атак на устройства умного дома происходят из-за устаревшей прошивки, стандартных паролей и недостаточно надежного шифрования.

Защита устройств состоит в использовании уникальных и сложных паролей, своевременном обновлении программного обеспечения, изоляции IoT-гаджетов в отдельной сети и минимизации прямого доступа через интернет, подчеркнул специалист.

Россиян ранее призвали обновить пароли и включить двухфакторную аутентификацию из-за большой утечки данных.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!