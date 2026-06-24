Раскрыт тайный смысл вопроса о кличке питомца на форумах и сайтах знакомств

Если на сайте знакомств или другом ресурсе кто-то спрашивает кличку питомца, то это может быть мошенник, который хочет подобрать пароль к аккаунту пользователя. Об этом в беседе с RT предупредил главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Он напомнил, что среди россиян использование клички домашнего животного при создании пароля – это обычная практика. Так, недавнее исследование информационно-аналитического издания «Рунет» подтвердило, что такие пароли используют 12% россиян. Еще 13% брали имя родственника, а 11% — важную дату. Как правило, эти данные пользователи объединяют с какими-то цифрами.

«Может быть имя питомца плюс цифры, например, Barsik555, или Rex2020», — привел пример Зыков. — Поэтому лучше избегать использования одного и того же пароля на разных сайтах, а по возможности включать второй фактор».

Он призвал никогда не сообщать клички питомцев незнакомым людям, а также не называть имен братьев, сестер и прочих членов семьи. Кроме того, аналитик предупредил, что часто россияне используют очень легкие пароли для запоминания – например, цифры от 1 до 5 или такие, как qwerty, password — это также может быть опасно, заключил эксперт.

Напомним, любое устройство, которое принимает команды из интернета и взаимодействует с сетью, включая умные гаджеты, может стать точкой входа для злоумышленника, если защита слабая. Как сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, большинство атак на устройства умного дома происходят из-за устаревшей прошивки, стандартных паролей и недостаточно надежного шифрования.

Защита устройств состоит в использовании уникальных и сложных паролей, своевременном обновлении программного обеспечения, изоляции IoT-гаджетов в отдельной сети и минимизации прямого доступа через интернет, подчеркнул специалист.

Россиян ранее призвали обновить пароли и включить двухфакторную аутентификацию из-за большой утечки данных.