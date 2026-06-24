На Урале начались всероссийские соревнования инкассаторов Сбера

Более 50 сотрудников Сбера примут участие в соревнованиях инкассаторов

В Нижнем Тагиле открылись XVI Всероссийские соревнования по многоборью среди инкассаторов и сотрудников охраны Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.

В соревнованиях примут участие 70 сотрудников из разных регионов России. Участники сформировали 11 команд, которые будут соревноваться в стрельбе, покажут умение управлять спецавтомобилем, примут участие в триатлоне, служебном двоеборье и командной эстафете.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, Сбер постоянно совершенствует технологии в процессах охраны и инкассации.

«Умные камеры для инкассаторских автомобилей, инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогают инкассаторам и сотрудникам охраны максимально эффективно и безошибочно действовать в самых разных обстоятельствах. При этом в основе безопасности по-прежнему остаются люди», — сказал он.