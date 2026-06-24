Британка рассказала, что металлический вкус у нее во рту оказался признаком рака

Металлический вкус во рту оказался признаком неизлечимого рака у женщины из Англии, пишет Metro.

48-летняя Джун Келли из графства Западный Йоркшир рассказала, что весной 2021 года начала испытывать необычную одышку во время бега и заметила постоянный металлический привкус во рту. Сначала женщина предполагала, что причиной недомогания могла быть астма или проблемы с щитовидной железой.

После обращения к врачу ей назначили анализы крови. Уже на следующий день медики сообщили пациентке, что состояние ее почек вызывает серьезные опасения, и рекомендовали срочную госпитализацию.

Обследование показало, что почки Джун функционировали лишь на 5%. Женщине потребовался экстренный диализ. Спустя неделю врачи установили причину резкого ухудшения здоровья — у пациентки диагностировали миелому, злокачественное заболевание крови и костного мозга.

По словам медиков, почечная недостаточность является одним из возможных осложнений миеломы. После постановки диагноза Келли начала курс химиотерапии, который продолжался несколько месяцев. Позднее ей была проведена трансплантация стволовых клеток в специализированной клинике Бирмингема. В настоящее время женщина проходит поддерживающее лечение.

Из-за серьезного поражения почек пациентка не может претендовать на трансплантацию органа и вынуждена проходить процедуру диализа три раза в неделю. Несмотря на тяжелое заболевание, Джун старается сохранять активный образ жизни. Вместе с супругом она приобрела автодом и продолжает путешествовать по Великобритании, планируя маршруты с учетом необходимости регулярного лечения.

Ранее ученными был найден новый способ распознавать болезни за годы до развития симптомов.