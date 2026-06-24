Россиянам предложили открыть заново вкусы знакомых блюд

Гастрономический фестиваль «Назад в будущее» вновь пройдет в крупнейших мегаполисах России при поддержке французских коньяков. Об этом сообщили организаторы.

Уточняется, что в рамках фестиваля с 24 июня по 15 июля в меню ресторанов по всей стране появятся от одной до четырех позиций, приготовленных по классическим рецептам, а также интерпретации знакомых блюд от шефов.

К блюдам из классического меню и блока «фьюжн» гостям предложат порции коньяка и коктейль на его основе.

К фестивалю присоединились проекты холдингов и рестораторов, в том числе Аркадия Новикова и Дениса Иванова, White Rabbit Family, Maison Dellos, Vasilchuki Group, Bellini Group, Atelier Family и Family Garden.