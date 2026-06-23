Рэпер PLC рассказал о применении ИИ-инструментов при продюсировании треков

В использовании нейронных сетей в музыкальной индустрии нет больших рисков. Об этом в новом выпуске интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов» заявил российский рэп-исполнитель и продюсером Сергей Трущев (PLC).

Музыкант рассказал ведущей об использовании ИИ в музыкальной индустрии. По его словам, он и сам пользуется такими инструментами при продюсировании треков

«Мы сейчас находимся в переломном моменте для всей истории человечества. И это касается не только музыки, а вообще всего в принципе. Та интенсивность, с которой все развивается, и та скорость, на которой мы несемся к сингулярности, конечно, пугают. Потому что пока совершенно непонятно, какая роль человека будет в будущем», — сказал музыкант.

Он отметил, что осталось очень мало времени для того, чтобы определиться с этой ролью.

«Что касается музыки, то я использую какие-то генеративные инструменты. Понятно, что бывают ситуации, когда я хочу поработать именно с конкретным музыкантом, потому что мне важно привнести что-то от него — его ощущение, его видение. Или, например, выступление на сцене с живыми музыкантами вместо минуса. Я хочу, чтобы там была энергия этих людей. В этом есть ценность», — сказал Трущев.

Музыкант уточнил, что при написании музыки и необходимости определенной мелодии в конкретный момент для него не имеет значения, сыграет ее живой суперталантливый музыкант, будет ли это генерация или сэмпл.

«Для меня важен результат», — подчеркнул он.