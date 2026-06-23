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Общество

В Новороссийске альпинисты застряли на скале ночью

В Новороссийске спасатели три часа снимали со скалы застрявших альпинистов
Алексей Одеров/MAX

В Новороссийске спасатели эвакуировали двух туристов, которые застряли на скале горы Колдун на высоте около 30 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар Телетайп».

Ночью двое молодых людей гуляли по побережью от Мысхако в сторону Широкой балки. В какой-то момент они решили подняться по скале на выступ. На высоте около 30 метров они поняли, что не могут двигаться ни вперед, ни назад.

Туристы позвонили спасателям. Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения около трех часов вытаскивали застрявших на скалу, а затем сопроводили их в поселок Мысхако. Медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого в Крыму турист провалился в пещеру во время прогулки по горе. Мужчина оступился и провалился в пещеру глубиной около пяти метров. Несмотря на то, что ему удалось самостоятельно выбраться из ловушки, продолжить путь к дороге он уже не смог из-за полученных травм.

Ранее в Сочи турист упал в трехметровую вентиляционную шахту и застрял.

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