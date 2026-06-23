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Общество

Кузбассовец поссорился с приятелем и выбросил его из окна

В Кузбассе мужчина вытолкнул друга из она третьего этажа
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Кемеровской области задержан 22-летний местный житель, который во время ссоры вытолкнул своего знакомого из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в ночь на 19 июня, обвиняемый поссорился со своим приятелем, в ходе потасовки он толкнул оппонента, который выпал из открытого окна третьего этажа. Пострадавший не выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

До этого в Башкирии огласили приговор мужчине, который выбросил знакомую с балкона седьмого этажа во время пьяной ссоры, женщина не выжила. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее россиянин не хотел разводиться с женой и получил 12,5 лет колонии.

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