В России сняли документальную ленту о трагедии в Старобельске

Депутат Госдумы Ким создала фильм с участием очевидцев атаки ВСУ на Старобельск

Документальный фильм «Непрожитые жизни» об ударах боевиков ВСУ по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета с участием непосредственных очевидцев трагедии сняла депутат Госдумы Марина Ким. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

Получасовая лента раскрывает подробности террористической атаки ВСУ на колледж через рассказы тех, кто ее пережил. В момент трагедии в зданиях находились 86 человек, в основном студенты.

«Они просто ложились спать. Обычный вечер. Обычная жизнь. А утром ее не стало», — подчеркнула Ким.

По данным МЧС, атака ВСУ унесла жизни 21 человека, свыше 60 были ранены. Жертвами удара стали в основном молодые люди 2004–2008 годов рождения.

Лента была опубликована 21 июня и доступна для просмотра на платформе «ВКонтакте».