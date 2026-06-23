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Общество

Молодые экологи разработают решения для устойчивого развития России

Форум «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке объединил 600 молодых экологов
Valeriy Boyarskiy/Shutterstock/FOTODOM

Участники пятого Всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край», стартовавшего на Камчатке, разработают проекты и практические решения в области устойчивого развития, экотуризма и экологического просвещения. В работе форума принимают участие 600 человек из разных регионов России, а также зарубежные гости, сообщили организаторы.

Уточняется, что форум проходит на базе Всероссийского экологического центра «Экосистема» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Среди участников — экологи, активисты, ученые, педагоги, предприниматели, студенты и школьники.

«За пять лет благодаря форуму «Экосистема. Заповедный край» сформировалось сообщество, которое объединяет более 6 тыс. молодых экологов-профессионалов со всех регионов России. Это уже методический центр, где наука и гражданская активность работают на общий результат», — считает глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Первая смена форума для участников в возрасте от 18 до 35 лет продлится до 28 июня. Подростковая программа для школьников от 14 до 17 лет пройдет со 2 по 8 июля.

Как отметил глава Камчатского края Владимир Солодов, форум уже стал признанной площадкой для взаимодействия профессионального экологического сообщества и молодежи. По его словам, ключевой задачей остается поддержка инициатив участников и создание условий для их реализации.

Образовательная программа первой смены включает три направления. В рамках трека «Экотехнологии» молодые специалисты займутся разработкой решений для устойчивого развития, цифровизации экологического мониторинга и внедрения принципов экодизайна.

Участники направления «Экотуризм» будут работать над проектами экологических маршрутов, в том числе представят предложения по развитию экотропы Халактырского пляжа.

Трек «Экопросвещение» посвящен новым форматам экологического образования, волонтерству и развитию устойчивых практик.

Практическая часть форума предусматривает экспедиции, выездные лабораторные исследования и строительство экологических троп. Кроме того, участники смогут обсудить применение технологий искусственного интеллекта и нейросетей для решения задач устойчивого развития и экологического просвещения.

По итогам работы команды представят собственные проекты и инициативы.

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