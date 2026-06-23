В Нидерландах впервые сделали эвтаназию ребенку по новому закону

NOS: в Нидерландах провели первую эвтаназию ребенку в возрасте от года до 12 лет

В Нидерландах впервые провели эвтаназию больному ребенку в возрасте от года до 12 лет. Об этом пишет издание NOS со ссылкой на сообщение главы минздрава страны Софи Херманс парламенту.

Министр уточнила, что процедура была зарегистрирована спецкомиссией в конце 2025 года. По ее словам, члены комиссии изучили обстоятельства болезни ребенка, опросили врача и передали свои выводы в прокуратуру, которая должна оценить, законными ли были действия медика.

Конкретное время проведения эвтаназии, диагноз ребенка и его возраст не раскрываются. Херманс пообещала, что решение прокуратуры будет обнародовано в ближайшее время.

Закон об эвтаназии для детей в возрасте от года до 12 лет вступил в Нидерландах в силу в 2024 году. До этого эту процедуру разрешалось проводить только в отношении новорожденных или подростков старше 12-летнего возраста.

Закон вызвал ожесточенные споры из-за чувствительной этической составляющей. Кроме того, врачи высказывали опасения по поводу возможной ответственности за проведенную эвтаназию, поскольку окончательное решение об обоснованности их действий принимает не медкомиссия, а прокуратура.

Ранее в Канаде женщине предложили эвтаназию даже до постановки диагноза.