Россияне получат почти 120 млрд рублей господдержки

Более 5,5 млн россиян получат господдержку на долгосрочные сбережения в СберНПФ

До конца июля 5,9 млн россиян, которые формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ, получат 119,7 млрд рублей господдержки за 2025 год, сообщает пресс-служба Сбера.

Больше всего средств господдержки получат участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) из Москвы и Подмосковья – 9,9 млрд рублей. Вторыми по объему господдержки на долгосрочные сбережения станут жители Татарстана (4,5 млрд рублей), а третьими – Нижегородской области (4,4 млрд рублей).

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, клиенты СберНПФ получат 72% господдержки по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за 2025 год.

«Мы высоко ценим такое доверие и рады, что можем помочь людям копить с доплатой от государства и налоговыми льготами, а также эффективнее распоряжаться средствами накопительной пенсии», — сказал он.

В Сбере отметили, что, по состоянию на конец мая 2026 года, более 8,1 млн россиян формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ.