Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Премия «Совесть» проведет новый конкурсный сезон и обновила состав жюри

Глава жюри премии «Совесть» Лиханов назвал награду нравственным камертоном общества
Shutterstock

Международная гуманитарная премия «Совесть» имени Альберта Лиханова объявила о старте приема заявок на участие в третьем конкурсном цикле. Подать документы можно до 15 августа 2026 года, сообщили организаторы.

Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов и глава жюри премии Дмитрий Лиханов сообщил, что проведение премии запланировано на ближайшие два года.

По его словам, церемония награждения в 2027 году состоится в Колонном зале Дома союзов и будет приурочена к 40-летию Российского детского фонда.

Лиханов также отметил, что в последние годы в стране появляется все больше профессиональных премий в различных сферах деятельности, и выразил надежду, что такие проекты будут способствовать развитию общества и поддержке людей, ориентированных на высокие нравственные ценности.

«Наша международная гуманитарная премия — нравственный камертон сегодняшнего состояния нашей страны. И очень хорошо, что на его звуки откликаются добрые сердца людей», — добавил он.

По его мнению, внимание к гуманитарным инициативам и поддержка людей, совершающих добрые дела, имеют особое значение в «эпоху глобальной безнравственности и глухоты нравственной».

Также Лиханов сообщил об изменениях в составе жюри. В него вошли первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов и военный корреспондент Александр Коц.

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин напомнил о роли Альберта Лиханова в создании Российского детского фонда. По его словам, известный писатель посвятил значительную часть жизни защите детства и общественной деятельности, а одним из главных качеств, связанных с его именем, остается совестливость.

Председатель попечительского совета Фонда сохранения творческого наследия Альберта Лиханова Мария Назаренко, в свою очередь, отметила особую значимость премии в период перемен. По ее словам, награда призвана привлечь внимание к людям, которые ежедневно помогают детям и совершают важную общественную работу, оставаясь вне широкого медийного поля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!