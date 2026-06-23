Премия «Совесть» проведет новый конкурсный сезон и обновила состав жюри

Международная гуманитарная премия «Совесть» имени Альберта Лиханова объявила о старте приема заявок на участие в третьем конкурсном цикле. Подать документы можно до 15 августа 2026 года, сообщили организаторы.

Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов и глава жюри премии Дмитрий Лиханов сообщил, что проведение премии запланировано на ближайшие два года.

По его словам, церемония награждения в 2027 году состоится в Колонном зале Дома союзов и будет приурочена к 40-летию Российского детского фонда.

Лиханов также отметил, что в последние годы в стране появляется все больше профессиональных премий в различных сферах деятельности, и выразил надежду, что такие проекты будут способствовать развитию общества и поддержке людей, ориентированных на высокие нравственные ценности.

«Наша международная гуманитарная премия — нравственный камертон сегодняшнего состояния нашей страны. И очень хорошо, что на его звуки откликаются добрые сердца людей», — добавил он.

По его мнению, внимание к гуманитарным инициативам и поддержка людей, совершающих добрые дела, имеют особое значение в «эпоху глобальной безнравственности и глухоты нравственной».

Также Лиханов сообщил об изменениях в составе жюри. В него вошли первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов и военный корреспондент Александр Коц.

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин напомнил о роли Альберта Лиханова в создании Российского детского фонда. По его словам, известный писатель посвятил значительную часть жизни защите детства и общественной деятельности, а одним из главных качеств, связанных с его именем, остается совестливость.

Председатель попечительского совета Фонда сохранения творческого наследия Альберта Лиханова Мария Назаренко, в свою очередь, отметила особую значимость премии в период перемен. По ее словам, награда призвана привлечь внимание к людям, которые ежедневно помогают детям и совершают важную общественную работу, оставаясь вне широкого медийного поля.