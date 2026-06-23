Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Cтудент из Москвы взял академический отпуск для службы в войсках беспилотных систем

Студент МИРЭА Кочетов ушел на контрактную службу, чтобы помочь друзьям в зоне СВО
Telegram-канал Герои спецоперации Z

Студент РТУ МИРЭА Валерий Кочетов после четырех лет обучения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» ушел на контрактную службу и сейчас осваивает управление БПЛА в войсках беспилотных систем, чтобы присоединиться к своим друзьям в зоне СВО. Об этом он сообщил в беседе с редакцией канала «Герои спецоперации Z» в национальном мессенджере Мах.

По словам Кочетова, при поступлении он намеренно выбрал профессию, которая полезна и для обороны страны, и в гражданской сфере.

Срок службы по контракту засчитывается вместо службы по призыву и составляет 1 год. В течение этого года, после прохождения обучения, Кочетов намерен прибыть в зону спецоперации и помогать друзьям, которые работают там уже долгое время.

«Очень хочу помочь своим друзьям, которые сейчас на фронте. Надо их подменить, а мы поработаем. Планирую закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить, и вернуться домой», — поделился Кочетов.

Отмечается, что на время прохождения службы студентам РТУ МИРЭА предоставляется академический отпуск, а затем — гарантированный перевод на бюджет и место в общежитии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!