Cтудент из Москвы взял академический отпуск для службы в войсках беспилотных систем

Студент РТУ МИРЭА Валерий Кочетов после четырех лет обучения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» ушел на контрактную службу и сейчас осваивает управление БПЛА в войсках беспилотных систем, чтобы присоединиться к своим друзьям в зоне СВО. Об этом он сообщил в беседе с редакцией канала «Герои спецоперации Z» в национальном мессенджере Мах.

По словам Кочетова, при поступлении он намеренно выбрал профессию, которая полезна и для обороны страны, и в гражданской сфере.

Срок службы по контракту засчитывается вместо службы по призыву и составляет 1 год. В течение этого года, после прохождения обучения, Кочетов намерен прибыть в зону спецоперации и помогать друзьям, которые работают там уже долгое время.

«Очень хочу помочь своим друзьям, которые сейчас на фронте. Надо их подменить, а мы поработаем. Планирую закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить, и вернуться домой», — поделился Кочетов.

Отмечается, что на время прохождения службы студентам РТУ МИРЭА предоставляется академический отпуск, а затем — гарантированный перевод на бюджет и место в общежитии.