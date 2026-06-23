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Общество

Аида Гарифуллина выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского

Петр Дранга будет дирижером на «Летнем концерте»
Владимир Вяткин/РИА Новости

Оперная певица Аида Гарифуллина выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в рамках «Летнего концерта» 26 июня, сообщается на сайте Московской филармонии.

Дирижером «Летнего концерта» станет композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист России Петр Дранга.

Также в концерте примут участие победители международных вокальных конкурсов и артисты Молодежной оперной программы Большого театра Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.

Напомним, ранее Аида Гарифуллина стала исполнительницей главной роли в постановке Саймона Стоуна «Травиата» в Парижской национальной опере.

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