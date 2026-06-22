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Общество

Россиянин напал с мачете на знакомого, изрубил ему ноги и отсек кисть его жене

В Кузбассе мужчина изрубил знакомого мачете
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Кемеровской области мужчина с мачете напал на семейную пару с мачете, пострадавшим потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Прокопьевске, по словам пострадавшего, он начал получать от бывшего приятеля угрозы по телефону. Позже тот с друзьями вызвал его на разговор. Мужчина вышел вместе с супругой, вооружившись газовым баллончиком, пистолетом и мачете для самообороны. Во время потасовки он выстрелил из газового оружия, после чего один из нападавших ударил его.

Пока мужчина был без сознания, оппонент изрубил его ноги мачете. Когда женщина попыталась вступиться за супруга, нападавший отсек ей кисть. Нападавшего задержали, он заявил, что нанес удары случайно, потому что был ослеплен из газового баллончика. Злоумышленника арестовали только после подачи повторного заявления. Он находится в СИЗО.

До этого российский сельчанин проломил гостю череп топором во время ссоры. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Очевидцы случившегося вызвали на место скорую помощь, врачам удалось спасти мужчине жизнь.

Ранее россиянин напал на соседа с топором из-за громкой музыки, которую слушал сам.

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