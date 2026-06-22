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Общество

Строительный лифт с людьми рухнул с четвертого этажа в Москве

112: в Москве два человека пострадали при падении лифта на стройке
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

В Москве строительный лифт рухнул с четвертого этажа на Семеновской набережной, пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на четвертом этаже строящегося здания. По предварительным данным, лифт упал вниз вместе с находившимися внутри рабочими, пострадали два человека. Один из них получил тяжелые травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Саратове двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта. Предварительно, персонал решил воспользоваться подъемником, который категорически не рассчитан на транспортировку людей. Механизм дал сбой, в результате чего оба сотрудника получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее женщина пролетела 10 этажей вниз по мусоропроводу и застряла в куче отходов.

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