Десятки Вечных огней газифицировали ко Дню памяти и скорби

Десятки новых Вечных огней зажгли в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», организованной «Газпромом». География инициативы охватила Вологодскую, Смоленскую, Тамбовскую, Пермскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края, сообщили организаторы.

Во всех церемониях приняли участие сенаторы, депутаты Госдумы и представители партии «Единая Россия», а также ветераны и бойцы спецоперации, юнармейцы и руководители региональных газовых компаний.

В рамках инициативы зажжен 19-й Вечный огонь в Пермском крае — у мемориала «Скорбящая мать» в городе Кунгур. Частица пламени доставлена от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Для устройства огня построен газопровод длиной 155 м.

Также зажжен Вечный огонь в селе Мякса Вологодской области. Частица пламени доставлена с мемориала в Новом Домозерово. Кроме того, зажжен 21-й Вечный огонь в Смоленской области — в селе Темкино.

Перешел на постоянное питание также Вечный огонь у мемориала воинам 140-й танковой бригады в хуторе Утренняя Долина Ставропольского края, он зажжен частицей с Мамаева кургана. Ранее пламя горело лишь по праздникам.

В Краснодарском крае с баллонного газа на постоянный переведен Вечный огонь на мемориале в хуторе Беднягина. Всего на Кубани газифицировано уже более 160 памятников военной истории.

Также 22 июня зажжен 25-й Вечный огонь в Тамбовской области — в селе Верхнее Нащекино.

Уточняется, что работы по газификации памятных мест ведутся безвозмездно в рамках поручений президента России Владимира Путина в координации с «Единой Россией» и «Газпромом».