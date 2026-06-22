Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Десятки Вечных огней газифицировали ко Дню памяти и скорби

В шести регионах России 22 июня зажгли новые Вечные огни
Партия «Единая Россия»

Десятки новых Вечных огней зажгли в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», организованной «Газпромом». География инициативы охватила Вологодскую, Смоленскую, Тамбовскую, Пермскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края, сообщили организаторы.

Во всех церемониях приняли участие сенаторы, депутаты Госдумы и представители партии «Единая Россия», а также ветераны и бойцы спецоперации, юнармейцы и руководители региональных газовых компаний.

В рамках инициативы зажжен 19-й Вечный огонь в Пермском крае — у мемориала «Скорбящая мать» в городе Кунгур. Частица пламени доставлена от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Для устройства огня построен газопровод длиной 155 м.

Также зажжен Вечный огонь в селе Мякса Вологодской области. Частица пламени доставлена с мемориала в Новом Домозерово. Кроме того, зажжен 21-й Вечный огонь в Смоленской области — в селе Темкино.

Перешел на постоянное питание также Вечный огонь у мемориала воинам 140-й танковой бригады в хуторе Утренняя Долина Ставропольского края, он зажжен частицей с Мамаева кургана. Ранее пламя горело лишь по праздникам.

В Краснодарском крае с баллонного газа на постоянный переведен Вечный огонь на мемориале в хуторе Беднягина. Всего на Кубани газифицировано уже более 160 памятников военной истории.

Также 22 июня зажжен 25-й Вечный огонь в Тамбовской области — в селе Верхнее Нащекино.

Уточняется, что работы по газификации памятных мест ведутся безвозмездно в рамках поручений президента России Владимира Путина в координации с «Единой Россией» и «Газпромом».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!