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Общество

Россиянам назвали самую рискованную пластическую операцию

Хирург Пахилин: ринопластика по всему миру считается самой рискованной операцией
Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Во всем мире ринопластика занимает первое место среди операций, итогами которых пациенты остаются недовольны. Риски неудовлетворительных результатов после этой процедуры составляют около 25%, что считается достаточно высоким показателем, сообщил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.

«В России этот процент меньше, так как сейчас на вооружении появились новые технологии. Улучшилась работа хирургов, появилось больше опыта. Также поменялась определенная философия в ринопластике», — отметил врач в пресс-центре НСН.

По словам Пахилина, с учетом этих совершенствований риски того, что пациент останется недоволен результатом, можно снизить до 3%.

До этого пластический хирург Олимп Клиник Хазрит Кардов рассказал «Газете.Ru», что операции после похудения, гибридные операции и пьезохирургия станут трендами 2026 года. Он подчеркнул, что новейшие технологии делают операции более деликатными, что напрямую влияет на восстановление. В ринопластике в России, как и за рубежом, все более популярной становится пьезохирургия, при которой ультразвуковой скальпель аккуратно обрабатывает костные структуры носа. На практике это означает меньше выраженных отеков и синяков по сравнению с более травматичными подходами.

Ранее пластический хирург объяснил, в какой операции может пригодиться жир пациента.

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