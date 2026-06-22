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Общество

RWB запустила набор на три совместные магистерские программы с российскими вузами

RWB открыла набор на совместные магистерские программы с ТГУ и ВАВТ
Владимир Песня/РИА Новости

RWB объявила о старте набора на три совместные магистерские программы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Партнерами стали Всероссийская академия внешней торговли и Томский государственный университет. Прием открыли на программы «Международный бизнес», «Дата-аналитика для бизнеса» и «Науки о данных и искусственный интеллект». Они нацелены на подготовку специалистов для цифровой экономики. Обучение организовано в онлайн-формате.

Директор департамента образования RWB Игорь Коваль отметил, что программы задумывались как инструмент профессионального роста для специалистов, которые хотят получить не просто набор прикладных навыков, а системное образование.

«Вместе с университетами-партнерами и специалистами RWB мы объединили фундаментальную академическую подготовку с реальными кейсами и задачами компаний. Такой подход позволит студентам одновременно развивать глубокую экспертизу и получать практический опыт, который можно применять в работе уже во время обучения. При этом онлайн-формат дает возможность совмещать учебу с карьерой без потери качества образования и студенческих льгот», — отметил он.

Программа RWB и ВАВТ «Международный бизнес» подготовит специалистов в области международной торговли. Эксперты RWB разработали дисциплины с учетом практики работы платформы в 11 странах. Студенты получат знания о международных рынках и цифровых инструментах.

Для аналитиков и IT-специалистов запустили две магистратуры с ТГУ. Так, программа «Дата-аналитика для бизнеса» сочетает академическую базу и прикладной подход. Студенты освоят инструменты анализа данных и машинное обучение. Образовательная траектория предусматривает выбор специализации: продуктовая, маркетинговая или BI-аналитика. Важной особенностью стала работа над реальными бизнес-кейсами.

Программа «Науки о данных и искусственный интеллект» нацелена на подготовку специалистов в сфере Data Science и AI. Обучение обеспечит системные знания для разработки интеллектуальных решений. Институт анализа данных ТГУ сотрудничает с индустриальными партнерами для обеспечения тесной связь обучения с реальными запросами рынка.

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