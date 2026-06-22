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Родителям рассказали, как правильно реагировать на грубость ребенка

Психолог Ахмадуллин: при грубости ребенка нужно обозначать границы общения
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

Ребенок может быть грубым из-за тревоги, обиды, усталости и других сильных негативных эмоций, с которыми не может справиться самостоятельно. Об этом газете «Известия» рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.

Эксперт объяснил, что зачастую ребенок проявляет грубость импульсивно, не успевая понять собственные чувства. Это связано с тем, что его умение управлять эмоциями и контролировать себя все еще находится в стадии формирования.

«Грубость у ребенка — это чаще всего не расчет, а прорвавшаяся эмоция. Усталость, обида, бессилие, которые он не умеет назвать словами, вылетают единственным доступным способом — резкостью. У детей та часть мозга, что тормозит импульсы, еще незрелая: разозлился — высказал, а осмыслить не успел. Это не оправдание хамства, но объяснение, без которого реагировать бессмысленно», — подчеркнул он.

При этом, по словам психолога, нередко родители сами способствуют разжиганию конфликта, грубо реагируя в ответ. Ребенок начинает копировать интонацию взрослых. Также взрослые могут реагировать только на поведение, не слыша содержания его слов.

Вместо упреков в ответ следует сохранять спокойствие и четко обозначать границы допустимого общения. Специалист посоветовал показать ребенку, что его чувства были замечены и поняты. Не менее важно помогать ребенку проговаривать свои эмоции и называть их словами.

Помимо этого, рекомендуется обсуждать конфликтные ситуации только после того, как эмоции утихнут. Благодаря совместному разбору ребенок сможет осмыслить собственные реакции и найти более конструктивные способы выражения негативных эмоций в будущем.

Ранее психолог объяснила, к чему приводит сохранение брака «ради детей».

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