Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Авито Услуги» перевели рекомендации соседей в цифровой формат

«Авито Услуги» добавили механику рекомендаций мастеров на основе опыта соседей
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Платформа «Авито Услуги» запустила тестирование новой механики «Соседи рекомендуют», которая позволяет пользователям находить проверенных специалистов в сфере ремонта, строительства и благоустройства на основе опыта и оценок жителей ближайших домов. Компания первой на российском рынке оцифровала сценарий выбора исполнителей по рекомендациям соседей, сообщили в пресс-службе.

Согласно исследованию платформы, 27% россиян, которые в течение последнего года пользовались услугами по ремонту, строительству или благоустройству, считают рекомендации знакомых и соседей главным фактором доверия к мастеру или компании. В опросе, проведенном в мае 2026 года, приняли участие 10 тыс. респондентов.

Уточняется, что новая механика на первом этапе тестируется в категориях «Строительство», «Ремонт и отделка», а также «Сад и благоустройство».

Алгоритмы платформы формируют подборку специалистов и компаний, к которым ранее обращались пользователи, проживающие поблизости. В выдачу попадают исполнители, работавшие в районе и получившие высокую оценку клиентов.

Радиус определения соседства зависит от параметров населенного пункта и может составлять от нескольких десятков до сотен метров в зависимости от плотности населения, района и категории услуги.

Объявления специалистов, рекомендованных жителями района, отмечаются специальным бейджем «Соседи рекомендуют» и выводятся в отдельном блоке поисковой выдачи.

По оценке «Авито Услуг», внедрение новой механики может увеличить для мастера количество контактов потенциальных заказчиков, в частности в пределах одного района.

Как отмечают в компании, рынок строительных и ремонтных услуг остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов.

«Даже в условиях глобальной диджитализации рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке. Мы перенесли их в цифровой продукт, сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт», — сообщила руководитель категории «Ремонт и строительство» «Авито Услуг» Светлана Филимонова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!