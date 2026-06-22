«Авито Услуги» перевели рекомендации соседей в цифровой формат

Платформа «Авито Услуги» запустила тестирование новой механики «Соседи рекомендуют», которая позволяет пользователям находить проверенных специалистов в сфере ремонта, строительства и благоустройства на основе опыта и оценок жителей ближайших домов. Компания первой на российском рынке оцифровала сценарий выбора исполнителей по рекомендациям соседей, сообщили в пресс-службе.

Согласно исследованию платформы, 27% россиян, которые в течение последнего года пользовались услугами по ремонту, строительству или благоустройству, считают рекомендации знакомых и соседей главным фактором доверия к мастеру или компании. В опросе, проведенном в мае 2026 года, приняли участие 10 тыс. респондентов.

Уточняется, что новая механика на первом этапе тестируется в категориях «Строительство», «Ремонт и отделка», а также «Сад и благоустройство».

Алгоритмы платформы формируют подборку специалистов и компаний, к которым ранее обращались пользователи, проживающие поблизости. В выдачу попадают исполнители, работавшие в районе и получившие высокую оценку клиентов.

Радиус определения соседства зависит от параметров населенного пункта и может составлять от нескольких десятков до сотен метров в зависимости от плотности населения, района и категории услуги.

Объявления специалистов, рекомендованных жителями района, отмечаются специальным бейджем «Соседи рекомендуют» и выводятся в отдельном блоке поисковой выдачи.

По оценке «Авито Услуг», внедрение новой механики может увеличить для мастера количество контактов потенциальных заказчиков, в частности в пределах одного района.

Как отмечают в компании, рынок строительных и ремонтных услуг остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов.

«Даже в условиях глобальной диджитализации рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке. Мы перенесли их в цифровой продукт, сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт», — сообщила руководитель категории «Ремонт и строительство» «Авито Услуг» Светлана Филимонова.