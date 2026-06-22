На Камчатке суд признал гида виновным в нападении медведя на туристку

На Камчатке суд вынес приговор гиду по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщила краевая прокуратура, мужчину признали виновным в нападении медведя на одну из туристок.
В июле 2025 года индивидуальный предприниматель организовал поход и сопроводил 18 туристов в район Мутновской ГеоЭС. Разбив лагерь, на протяжении двух дней они наблюдали медведей в непосредственной близости от стоянки, один из которых повредил палатку. Четверо участников решили вернуться в краевой центр.
В один из вечеров руководитель группы пренебрег рисками и отправился с несколькими туристами в бассейн ГеоЭС. В это время на путешественницу из Саратова, оставшуюся в палатке, напал медведь. Женщина получила укушенные и скальпированные раны, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, и потребовала компенсации морального вреда.
Суд приговорил организатора похода к 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, лишил его права заниматься туристской деятельностью на 3 года, а также обязал выплатить потерпевшей свыше 1 млн рублей.
Ранее медведица напала на группу старшеклассников во время похода.