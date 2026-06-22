На Камчатке суд признал гида виновным в нападении медведя на туристку

Суд наказал организатора похода за нападение медведя на туристку на Камчатке

На Камчатке суд вынес приговор гиду по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщила краевая прокуратура, мужчину признали виновным в нападении медведя на одну из туристок.

В июле 2025 года индивидуальный предприниматель организовал поход и сопроводил 18 туристов в район Мутновской ГеоЭС. Разбив лагерь, на протяжении двух дней они наблюдали медведей в непосредственной близости от стоянки, один из которых повредил палатку. Четверо участников решили вернуться в краевой центр.

В один из вечеров руководитель группы пренебрег рисками и отправился с несколькими туристами в бассейн ГеоЭС. В это время на путешественницу из Саратова, оставшуюся в палатке, напал медведь. Женщина получила укушенные и скальпированные раны, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, и потребовала компенсации морального вреда.

Суд приговорил организатора похода к 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, лишил его права заниматься туристской деятельностью на 3 года, а также обязал выплатить потерпевшей свыше 1 млн рублей.

Ранее медведица напала на группу старшеклассников во время похода.