Врач предупредил об опасности привычки ковыряться в носу

Многие считают привычку ковырять в носу некрасивой, но безобидной. Однако для слизистой это регулярная травма, после которой могут появляться ранки, корки, кровотечения и воспаление, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Юсуповской Больницы Давид Седоян.

По словам специалиста, слизистая носа тонкая и чувствительная. Она каждый день сталкивается с пылью, сухим воздухом, вирусами, бактериями и аллергенами. Когда человек пытается убрать корку ногтем, он повреждает поверхность слизистой и открывает вход для инфекции.

«Проблема в том, что человек часто делает это машинально. Один раз поцарапал, потом корка мешает, ее снова убрали, и круг повторяется. Слизистая не успевает спокойно зажить. Отсюда постоянная сухость, жжение, болезненность и следы крови при высмаркивании», — объяснил Седоян.

К тому же, продолжил эксперт, на коже и под ногтями всегда есть бактерии, и при микротравмах они легче попадают в ткани. В результате может развиться воспаление преддверия носа. Появляются покраснение, отек, болезненные корки, иногда гнойнички.

Врач отметил, что пациенты часто тянут с визитом лору, потому что воспринимают такие симптомы как обычную болячку в носу.

«Если боль усиливается, корки появляются снова и снова, есть гнойные выделения, неприятный запах, отек или частые кровотечения, лучше прийти на прием. В одних случаях хватает местного лечения и ухода за слизистой, в других уже нужны препараты, которые подбирают после осмотра», — объяснил собеседник издания.

Особенно внимательно к этой привычке стоит относиться людям с аллергическим ринитом, частыми простудами, сухостью слизистой, искривлением перегородки и тем, кто долго пользуется сосудосуживающими каплями. У них корки образуются чаще, поэтому желание убрать их рукой возникает почти автоматически, подчеркнул эксперт.

Седоян посоветовал размягчать корки солевым раствором, аккуратно высмаркиваться, следить за влажностью воздуха и питьевым режимом. Если сухость, заложенность и ранки держатся долго, нужен очный осмотр.

Ранее были названы самые частые ошибки при лечении насморка у детей.