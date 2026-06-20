Россиянам дали советы, как правильно торговаться на рынке, чтобы получить лучшую скидку

При взаимодействии на рынке умение торговаться является одним из самых важных навыков, независимо от того, являетесь ли вы покупателем или продавцом, рассказала «Газете.Ru» Лариса Суслова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

«Самый важный шаг для получения оптимальной скидки следует сделать еще до похода на рынок и, тем более, до начала совершения покупки. И заключается он в тщательной подготовке. Изучите рыночную стоимость товара, который вы собираетесь приобрести: просмотрите цены на аналогичные товары на маркетплейсах и сайтах брендов. Придя на рынок, не спешите делать покупку. Для начала пройдите по рынку и соберите информацию о конкурентах и их ценах. Затем установите для себя реалистичную и доступную цену, за которую вы хотите получить данный товар в лучшем случае», — посоветовала она.

Помимо того, установите максимальную цену, которую бы вы приняли в худшем случае. Если соглашение по желаемой цене все же не будет достигнуто, то вам понадобится альтернативный вариант. Далее подумайте, как могут пройти переговоры, и подготовьте аргументы для различных сценариев. Это придаст вам уверенности и сделает вас менее зависимым от аргументов продавца.

Умение торговаться требует не только хорошей подготовки, но и правильной тактики.

«Внимательно слушайте продавца и задавайте конкретные вопросы. Это предоставит вам важную информацию, которую позже в ходе уторговывания товара вы сможете использовать в своих целях. Например, продавец сказал, что привез данную модель несколько месяцев назад или, что этот цвет плохо раскупается. Или же фраза продавца была о том, что он вскоре собирается закупать новую коллекцию. Ваш аргумент в таком случае: «Раз данный товар не пользуется спросом (раз данная модель устаревает), давайте обсудим скидку», — рассказала эксперт.

Попытайтесь «установить якорь», начав с ценового предложения, которое немного ниже желаемой вами цены. Это даст вам свободу действий в разговоре, а также покажет продавцу, что вы не готовы соглашаться на завышенную цену. Якорь должен быть в зоне разумного, иначе переговоры сорвутся. Ни один продавец не готов остаться без прибыли, и уж тем более продать товар по себестоимости.

Когда торгуетесь, не сдавайтесь слишком быстро. Требуйте уступок в обмен на достижение баланса. Если ситуация становится напряженной, не торопитесь, не стесняйтесь сделать паузу, чтобы привести свои мысли в порядок.

«Переговоры о снижении цены иногда могут быть эмоционально напряженными. Поэтому умение сохранять спокойствие и сосредоточенность имеет решающее значение для получения скидки. Избегайте чрезмерной реакции и личных нападок, оставайтесь объективным и сосредоточьтесь на фактах», — пояснила эксперт.

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