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Общество

В Новосибирске прошла встреча с семейной парой, идущей во Владивосток

Семейная пара прошла из Москвы во Владивосток более 3700 км пешком
Shutterstock

В Новосибирске прошла встреча с семейной парой Павлом Шабалиным и Тамарой Погосян, которая идет из Москвы до Владивостока пешком, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

На момент встречи пара идет уже 153 дня, преодолев более 3700 км.

Как рассказала пара, главное для них – люди, которых они встречают на своем пути.

«Самое большое открытие для нас – это люди. Ты не знаешь никого из тех, кого встречаешь по дороге, но вдруг понимаешь, насколько они открыты. Любой человек, которого ты не знаешь, готов предложить помощь, поддержать, пригласить в гости», — рассказал Павел Шабалин.

Люди, пришедшие на встречу, подготовили плакаты в поддержку Шабалина и Погосян.

По словам супругов, на своем маршруте они встречают много добрых и отзывчивых людей.

Супруги рассказали пришедшим интересные истории из своего пути, а также поделились, как они готовились к маршруту.

Павел рассказал, что идея путешествия появилась спонтанно.

«Не было такого, что мы полгода подумали, год планировали, а потом собирали вещи. Нет, такого, конечно, не было. 7 января пришла идея, 10-го мы решили, что точно идем, и 19 января мы вышли», — сказал он.

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