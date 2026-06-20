Бастрыкин вмешался в скандал с отправкой беременной в СИЗО в Дагестане

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вмешался в скандальную историю с отправкой в СИЗО беременной жительницы Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства потребовал доклад о проверке по делу 39-летней Джамили Гаруновой — беременной женщины, которую отправили в СИЗО после похода в женскую консультацию. Сама девушка утверждает, что годами терпела избиения бывшего мужа, но именно ее обвинили в мошенничестве и отправили за решетку.

Эту историю накануне рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его информации, бывший супруг Джамили написал на нее заявление в полицию, обвинив в растрате его денег, хотя между ними была договоренность, что средства пойдут на развитие бизнеса. В результате против Гаруновой возбудили уголовное дело о мошенничестве, и отправили под домашний арест.

В СИЗО женщину отправили после того, как, по мнению суда, она нарушила условия содержания под домашним арестом, отправившись на прием в больницу рядом с домом, заранее предупредив об этом сотрудника УФСИН.

Сама Гарунова не раз заявляла, что бывший муж жестоко избивал ее, однако правоохранители игнорировали эти факты и не возбуждали уголовное уголовное дело по ее заявлениям.

В Следкоме добавили, что Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Дагестану Алексею Супруну представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах резонансного дела.

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