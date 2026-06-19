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Общество

Россиянам рассказали, какие «умные» гаджеты появятся в ближайшем будущем

Эксперт Еремин: «умные» наушники могут стать главным гаджетом для бытовых дел
Cristina RasoBoluda/Shutterstock//FOTODOM

Искусственный интеллект для многих уже стал повседневным инструментом: с ним ищут информацию, обсуждают идеи, планируют дела и решают бытовые вопросы. Следующий шаг для рынка — найти такой формат устройства, в котором ИИ естественнее встраивается в повседневную жизнь, без постоянного переключения на экран смартфона, рассказал «Газете.Ru» Вадим Еремин, коммерческий директор Алисы и умных устройств Яндекса.

«Зарубежные компании уже активно экспериментируют с такими устройствами: появляются ИИ-кулоны, браслеты, очки и другие гаджеты. Но идеальный формат пока не найден. Скорее всего, в ближайшие пару лет мы увидим много разных попыток — одни останутся экспериментальными, другие помогут рынку понять, какие сценарии действительно нужны людям», — объяснил он.

Наушники в этом смысле выглядят одним из самых удачных форматов. Это уже привычное устройство: ими пользуются в дороге, на прогулке, во время работы, тренировок и домашних дел. Наушники не требуют от пользователя менять свои привычки, поэтому ИИ в таком форм-факторе выглядит понятным эволюционным шагом в развитии искусственного интеллекта — от сервиса в смартфоне к помощнику, который доступен в нужный момент.

«Для российских компаний сейчас открыто «окно возможностей». На рынке пока нет большого числа пользователей носимых ИИ-устройств от зарубежных брендов, поэтому категория только формируется. У локальных игроков есть шанс предложить продукт, который лучше понимает русский язык, работает с привычными сервисами и контентом и поэтому быстрее становится полезным в повседневных делах», — считает он.

Ранее россиян предупредили, что стандартные пароли делают «умные» гаджеты уязвимыми для хакеров.

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