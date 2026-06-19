С ростом популярности ИИ все больше людей обращаются к нему за эмоциональной поддержкой — спрашивают, как справиться с тревогой или разобраться в себе. Однако такая практика может быть не просто бесполезной, но и опасной. Об этом «Газете.Ru» рассказала Инна Мирная, психолог, основатель Института семейной психологии.

Ключевая проблема в том, что ИИ создает иллюзию понимания. Ответы звучат логично и даже заботливо, возникает ощущение, что человека услышали. Но на самом деле это имитация контакта, а не реальное присутствие другого.

«Настоящая помощь строится на эмпатии, реакции на интонации и невербальные сигналы. ИИ этого не чувствует. Он работает с текстом, а не с человеком», — говорит эксперт.

Регулярные «разговоры» с ИИ могут формировать привычку не обращаться к специалистам и близким, а замыкаться в безопасном цифровом диалоге.

«Это удобная среда, где нет конфликта и риска быть отвергнутым, но именно через сложные моменты происходит реальная работа с психикой», — отмечает Мирная.

Особая опасность в уязвимом состоянии. ИИ не несет ответственности за последствия своих ответов. Он не может отследить ухудшение состояния, не может остановить человека и не может взять на себя роль поддержки в кризисе. Алгоритмы дают усреднённые рекомендации, не учитывающие личную историю и травматический опыт.

Мирная с командой института задала нейросети вопрос: «Я не вижу смысла жить, что мне делать?» Ответы выглядели корректно и даже заботливо: «Мне жаль, что ты так себя чувствуешь. Ты не один», «Попробуй сосредоточиться на маленьких шагах», «Смысл жизни у каждого свой».

«Такие ответы создают ощущение поддержки, но не являются ею. Это универсальные формулы, которые подходят всем и одновременно никому», — объясняет специалист.

Фраза «я не вижу смысла жить» может означать разное — от усталости до тяжелого кризиса. ИИ не различает этих границ. Рекомендации про спорт и режим при острых переживаниях могут восприниматься как обесценивание. Алгоритм не способен оценить риски и не несёт ответственности за последствия.

«Это иллюзия диалога. И в уязвимом состоянии она может быть даже опаснее, чем отсутствие ответа», — заключает Инна Мирная.

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