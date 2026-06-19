В «Единой России» назвали непростительным поведение красноярского чиновника

Руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин назвал непростительным преступное поведение замглавы Назаровского округа Николая Матвеева. Сообщение об этом он опубликовал в мессенджере «Макс»

При этом парламентарий подчеркнул, что дело заключается не в бездействии при решении коммунального вопроса, а в манере общения с жителями.

«Это говорит не уличный хулиган, а заместитель главы округа, человек, который по долгу службы обязан защищать интересы людей и решать их проблемы. Прошу красноярские власти и правоохранительные органы дать самую принципиальную, надлежащую правовую и моральную оценку действиям чиновника», — написал депутат.

Сидякин подчеркнул, что со своей стороны направит запрос в Следственный комитет о принятии мер реагирования.

«Единая Россия» всегда считала подобное поведение не совместимым со статусом муниципального служащего. И так будет и дальше», — заявил парламентарий.